Covid-19: Brasil registra 677 mortes e 69 mil casos em 24 horasReprodução

Publicado 04/03/2022 18:23 | Atualizado 04/03/2022 18:26

São Paulo - O Brasil registrou 677 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 651.255 vidas perdidas para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta sexta-feira (04).



Nas últimas 24 horas, 69.769 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados no Brasil. Ao todo, 28.973.799 brasileiros já foram infectados pelo vírus.

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo lidera com mais de 5 milhões de casos. Minas Gerais, com 3 milhões, e Paraná, com 2 milhão de casos, aparecem na sequência.



Nesta sexta, o país registrou média móvel de óbitos de 442; na quinta, essa taxa era de 455. Já a média móvel de casos está em 43.365.



Com a melhora nos índices, os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro avaliam a liberação do uso de máscaras ao ar livre. Já o Distrito Federal anunciou que o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em espaços abertos a partir desta sexta-feira (04).



O Instituto Johns Hopkins contabiliza 442.895.320 casos de covid-19 em todo o mundo e 5.986.913 mortes. Os Estados Unidos, Brasil e Índia são os países mais afetados pela doença.