Vídeos com supostas críticas de Putin a Bolsonaro são sátiras. Legendas inseridas não condizem com a realidade - Arte/Comprova

Vídeos com supostas críticas de Putin a Bolsonaro são sátiras. Legendas inseridas não condizem com a realidadeArte/Comprova

Publicado 04/03/2022 16:07

Brasil - O Comprova classificou como sátira dois vídeos que viralizaram no TikTok e nos quais supostamente o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ataca o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Os vídeos originais são do encontro entre os dois presidentes, ocorrido em 16 de fevereiro, e de um pronunciamento do chefe do Executivo russo. As legendas foram inseridas para alterar o contexto da fala de Putin.*

Conteúdo verificado: Dois vídeos no TikTok, com inserção de legendas, em que Vladimir Putin ataca Jair Bolsonaro. No primeiro, o presidente da Rússia critica o governo brasileiro na gestão da pandemia. No outro, exibe os dois presidentes juntos e Putin “manda” Bolsonaro fazer testes de covid e “homenagear o soldado comunista”. Em seguida, é exibida uma imagem do presidente brasileiro chorando.





Os vídeos foram editados com a inserção de legendas que não correspondem ao real significado das palavras de Putin. Um deles tem, claramente, a intenção de sátira, e foi postado por um perfil que tem a seguinte descrição: “Memes, política, amenidades. Perfil de esquerda. Fora Bozo!”.



No entanto, apesar do tom satírico, alguns comentários publicados por leitores demonstraram dúvidas acerca da veracidade das legendas aplicadas aos vídeos (Exemplos: 2, 3 e



O Comprova classificou os vídeos como sátira, pois foram editados com intuito de fazer humor. Conteúdos satíricos são verificados quando se percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros.

São sátiras os vídeos que viralizaram no TikTok em que o presidente russo, Vladimir Putin, teria feito ataques pessoais a Bolsonaro e criticado o presidente do Brasil na gestão da pandemia.Os vídeos foram editados com a inserção de legendas que não correspondem ao real significado das palavras de Putin. Um deles tem, claramente, a intenção de sátira, e foi postado por um perfil que tem a seguinte descrição: “Memes, política, amenidades. Perfil de esquerda. Fora Bozo!”.No entanto, apesar do tom satírico, alguns comentários publicados por leitores demonstraram dúvidas acerca da veracidade das legendas aplicadas aos vídeos (Exemplos: 1 4 ).O Comprova classificou os vídeos como sátira, pois foram editados com intuito de fazer humor. Conteúdos satíricos são verificados quando se percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros.

COMO VERIFICAMOS?





A partir dessas informações, buscamos registros do encontro nas redes sociais do governo russo e encontramos um

Usando uma captura de tela do vídeo, realizamos o processo de busca reversa para localizar a primeira gravação. Foram encontradas imagens semelhantes em matérias do Al-Jazeera e da rede NBC sobre um encontro do presidente da Rússia, Vladimir Putin, com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Na ocasião, as autoridades discutiram um pacote de medidas de cooperação entre os dois países. As notícias mencionam que a reunião ocorreu em 1° de fevereiro ( 1 2 ).A partir dessas informações, buscamos registros do encontro nas redes sociais do governo russo e encontramos um vídeo publicado pelo canal oficial do Kremlin no dia 8 de fevereiro. Comparando elementos visuais e gestos do presidente, confirmamos que se tratava do vídeo original.

Captura de tela do TikTok e YouTube. Comparação entre vídeo que viralizou no TikTok e o original Reprodução





O vídeo do encontro com Jair Bolsonaro tem tradução simultânea em português. Já o da conferência de imprensa após encontro com o primeiro-ministro da Hungria apresenta legendas em inglês.



Para se chegar ao real significado das palavras de Putin, o Comprova buscou contato com uma especialista em russo, a criadora e editora-chefe da editora de literatura russa Kalinka, Daniele Moutian, e utilizou as seguintes ferramentas digitais para a tradução do áudio dos vídeos: Happy Scribe, Save From Net, Transcriber Bot (Telegram) e Google Tradutor.



O Comprova tentou falar com os responsáveis pelos perfis que publicaram os conteúdos. Em um deles, foi possível identificar um e-mail a partir de buscas em outras redes sociais, como YouTube e Instagram. No entanto, não tivemos resposta. Não conseguimos contato com o outro perfil. O segundo vídeo, que mostra Bolsonaro e Vladimir Putin lado a lado, também foi encontrado a partir do mecanismo de busca reversa. O conteúdo original foi publicado no canal oficial do Planalto . Comparando as imagens, pudemos constatar que o vídeo divulgado pelo governo brasileiro corresponde à versão editada que viralizou no TikTok.O vídeo do encontro com Jair Bolsonaro tem tradução simultânea em português. Já o da conferência de imprensa após encontro com o primeiro-ministro da Hungria apresenta legendas em inglês.Para se chegar ao real significado das palavras de Putin, o Comprova buscou contato com uma especialista em russo, a criadora e editora-chefe da editora de literatura russa Kalinka, Daniele Moutian, e utilizou as seguintes ferramentas digitais para a tradução do áudio dos vídeos: Happy Scribe, Save From Net, Transcriber Bot (Telegram) e Google Tradutor.O Comprova tentou falar com os responsáveis pelos perfis que publicaram os conteúdos. Em um deles, foi possível identificar um e-mail a partir de buscas em outras redes sociais, como YouTube e Instagram. No entanto, não tivemos resposta. Não conseguimos contato com o outro perfil.

VERIFICAÇÃO

O vídeo com supostos ataques pessoais a Bolsonaro

A partir de buscas na internet, o Comprova localizou os vídeos utilizados nas versões editadas do TikTok.



O vídeo em que, segundo as legendas inseridas na montagem, Putin teria chamado Bolsonaro de “estrume” e “jumento” e afirmado que o Brasil voltaria a ser feliz com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Planalto, trata-se de uma conferência de imprensa após reunião de Vladimir Putin com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán.



O vídeo original foi postado pelo canal do Kremlin, sede do governo russo, no YouTube, com o título “Conferência de imprensa após conversações russo-húngaras” (tradução em português).



Foi possível identificar correspondências visuais e sonoras com dois trechos editados na versão do Tiktok. No site do governo, foi encontrada uma transcrição da fala do presidente russo durante o encontro. O Comprova comparou o texto com as legendas do vídeo original e encontrou os trechos correspondentes.



A reunião entre Putin e Orban foi postada no canal do Kremlin no dia 8 de fevereiro. No encontro, que ocorreu no dia 1º de fevereiro, foi discutido um pacote de questões de cooperação bilateral. Além disso, as autoridades também discutiram a situação global na Ucrânia, incluindo as questões diplomáticas entre o país e a Rússia.



O Comprova solicitou a tradução do pronunciamento de Putin, direto do russo, para uma especialista no idioma, Daniele Moutian.



No quadro abaixo, a comparação entre as legendas inseridas na versão do TikTok e a tradução de Moutian:



TikTok: Esses dias esse jumento veio aqui e você sabem de quem tô falando né



Vídeo original: (…) sistemas contemporâneos de combate, assim como na Polônia e na Romênia



TikTok: e sinceramente não sei o que esse merda veio fazer aqui



Vídeo Original: Quem vai impedir?



TikTok: e logo ele que odeia comunismo e fala um monte de merda aff



Vídeo original: E começa operações na Crimeia



TikTok: bom! Ele veio se oferecer pra ser o presidente da Ucrânia caso eu invadisse



Vídeo original: agora falo inclusive de Donbass



TikTok: eu respirei e falei



Vídeo original: é um território soberano russo



TikTok: ninguém merece um estrume como você na presidência



Vídeo original: não existe dúvida a esse respeito



TikTok: nem os ratos do esgoto



Vídeo original: Imaginemos que a Ucrânia é um país da Otan



TikTok: merecem um ser tão diabólico como o bolsonazi



Vídeo original: e está começando essas operações bélicas



TikTok: não estou nem falando das 641000 mortes por covid no Brasil



Vídeo original: Nós vamos fazer o quê? Guerrear com o bloco da Otan?



TikTok: mas pensa bem?? Ele matou mais que em qualquer guerra justa



Vídeo original: Alguém pensou nisso, no motivo disso? Parece que não



TikTok: veja bem por que eu desprezo Bolsonaro



Vídeo original: Escute com atenção o que eu falo.



TikTok: ele é um mentiroso verme da pior espécie o povo ucraniano não merece esse castigo



Vídeo original: Em um documento doutrinário da Ucrânia vemos que está escrito



TikTok: e por mais que eu queira a Ucrânia eu não acho justo mandar um Bolsonaro pra lá



Vídeo original: que pretendem reaver a Crimeia, inclusive por meio de guerra



TikTok: Pensa numa merda



Vídeo original: Não é que tenham falado em público



TikTok: então decidi retirar as tropas de lá



Vídeo original: mas foi escrito no documento



TikTok: eu tenho dó do povo brasileiro nas mãos do bolsonazi



Vídeo original: Imaginem vocês mesmos que a Ucrânia se revela membro da Otan



TikTok: então Lula vai ser eleito e não vai ter segundo turno e o Brasil voltará a ser feliz



Vídeo original: e começa (…) encher de armas, instalar sistemas contemporâneos de combate



TikTok: aí é só mandar bolsonazi pra casa do carai e fim de papo



Vídeo original: assim como a Polônia e a Romênia. Quem vai impedir?



O vídeo com supostas críticas à gestão da pandemia

Já o outro vídeo, em que, segundo as legendas da versão editada no TikTok, Vladimir Putin chama Bolsonaro de “negacionista fuleiro” e diz que, na Rússia, iria fazer o que ele mandasse, como a realização de cinco testes de covid, isolamento em hotel e homenagem ao soldado comunista russo, é do encontro entre Putin e Bolsonaro, de 16 de fevereiro.



A partir de prints retirados do vídeo, e de buscas reversas na internet, o Comprova localizou as versões originais. Em uma delas, transmitida pela TV Brasil, Putin e Bolsonaro estão ao lado de tradutores.



Foi possível identificar semelhanças sonoras e visuais da fala de Putin entre o vídeo original e a versão com inserção de legendas do TikTok.



Moutian também traduziu este vídeo. Abaixo, o resultado:



TikTok: Em primeiro lugar



Vídeo original: Por sua instrução



TikTok: Quem manda aqui sou eu



Vídeo original: estiveram em Moscou os principais ministros



TikTok: seu negacionista fuleiro



Vídeo original: do seu governo (…)



TikTok: Aqui você faz o que eu mandar



Vídeo original: das Relações Exteriores (…)



TikTok: Vai fazer cinco testes de covid



Vídeo original: 2+2 formato, 2+ (…) nos locais (…)



TikTok: E vai ficar isolado no hotel



Vídeo original: (…) um dos principais, ou, pode-se dizer, nosso principal



TikTok: E vai homenagear o soldado comunista também



Vídeo original: parceiro econômico e comercial na América Latina

Ferramentas online de tradução





Uma das ferramentas utilizadas foi a



Só foi possível utilizar a ferramenta com o vídeo em que, segundo a tradutora e as legendas em inglês do vídeo original, Putin faz um pronunciamento à imprensa após reunião com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.



Após selecionar o idioma russo e fazer o upload do vídeo na Happy Scribe, a transcrição do texto em russo, traduzida para o português com o Google Tradutor, teve o mesmo conteúdo da tradução de Moutian e da versão original do vídeo com as legendas em inglês, e difere totalmente das legendas inseridas na montagem do TikTok.



A outra ferramenta utilizada foi a Além do trabalho de Daniele Moutian e da versão original com legendas em inglês do vídeo do pronunciamento de Putin em conferência de imprensa, o Comprova utilizou ferramentas online para a transcrição e tradução do áudio das imagens.Uma das ferramentas utilizadas foi a Happy Scribe , onde foi feito o upload do vídeo após download do TikTok com o auxílio da plataforma Save From Net Só foi possível utilizar a ferramenta com o vídeo em que, segundo a tradutora e as legendas em inglês do vídeo original, Putin faz um pronunciamento à imprensa após reunião com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.Após selecionar o idioma russo e fazer o upload do vídeo na Happy Scribe, a transcrição do texto em russo, traduzida para o português com o Google Tradutor, teve o mesmo conteúdo da tradução de Moutian e da versão original do vídeo com as legendas em inglês, e difere totalmente das legendas inseridas na montagem do TikTok.A outra ferramenta utilizada foi a Transcriber Bot , do Telegram, em que foi possível verificar os dois vídeos. Os áudios foram baixados na plataforma Save From Net e depois inseridos na ferramenta, após a seleção do idioma russo. Os textos traduzidos para o português com o Google Tradutor também apresentaram o mesmo conteúdo da tradução de Moutian e dos vídeos originais com legendas em inglês (conferência de Putin) e tradução em português (encontro com Bolsonaro).

POR QUE INVESTIGAMOS?

*Conteúdo investigado por O DIA, Metrópoles e Nexo. E verificado por CNN Brasil, SBT, SBT News e Grupo Sinos.