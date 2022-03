Prefeitura de Macaé prossegue com o trabalho de monitoramento e atendimento de ocorrências ocasionadas pelas chuvas dos últimos dias - Divulgação

Publicado 05/03/2022 20:17

A chuva intensa que atingiu a cidade de São Paulo na tarde deste sábado, 5, causou quedas de árvores e alagamentos em bairros das zonas oeste, sul e norte. Também foram registrados queda de granizo e interrupções no fornecimento de energia elétrica, o que atrasou o início da partida entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi.

No balanço mais recente, das 17 horas, o Corpo de Bombeiros recebeu 105 chamados para atendimento de quedas de árvores, além de 10 para enchentes. Nenhuma ocorrência foi aberta para deslizamentos, desabamentos e soterramentos até aquele momento.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a chuva intensa atingiu especialmente as zonas oeste, sul e norte paulistanas, com a ocorrência de raios, além de cidades vizinhas, como Osasco. Além disso, há ao menos oito pontos de alagamentos "intransitáveis", de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura.

Dos alagamentos, sete são em vias da subprefeitura Lapa, na zona oeste: Rua Luis Murat, Rua Clélia (nas proximidades da Rua Venâncio Aires), Avenida Pompeia (nas proximidades da Avenida Francisco Matarazzo), Avenida Antártica (perto da Praça Marrey Jr.), Avenida Marquês de São Vicente (na altura da Praça Pascoal Martins) e Tua Trajano (na altura do Viaduto Comendador Elias Nagib Breim). Além disso, também foi registrado alagamento na Avenida Vitor Manzini (na altura do número 88), na subprefeitura Santo Amaro, na zona sul.