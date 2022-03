Arthur do Val, deputado conhecido como Mamãe Falei - Reprodução

Publicado 05/03/2022 14:04 | Atualizado 05/03/2022 14:10

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos/SP), conhecido como Mamãe Falei, retornou ao Brasil neste sábado e falou sobre o áudio vazado o qual se refere às mulheres ucranianas como "fáceis" por serem "pobres". O parlamentar respondeu à imprensa no Aeroporto Internacional de Guarulhos e disse que a fala foi machista , pediu desculpa às mulheres e alegou que mesmo tendo dito, não é o que pensa.

"Foi errado, não é isso o que eu penso. Falei besteira! Sou homem para assumir. Foi um áudio machista, assumo, peço desculpas a todas as mulheres [...] Eu não sou santo, eu sou homem, sou jovem, eu fui pra lá e vi um monte de mulheres bonitas sendo simpáticas", se defendeu.

Segundo ele, o áudio foi enviado em um grupo privado no momento em que cruzou a fronteira da Ucrânia com a Eslováquia e que o comentário não está ligado à política. Pré-candidato ao governo de São Paulo, Mamãe Falei foi para a Ucrânia na segunda-feira (28) com Renan Santos, um dos dirigentes do Movimento Brasil Livre (MBL), para acompanhar a guerra de perto.