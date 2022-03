Aeronave foi disponibilizada pelo governo para buscar brasileiros - Reprodução

Publicado 05/03/2022 10:05

O primeiro avião da FAB com brasileiros que estão na Ucrânia deve chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (10). A data foi estimada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em postagem no Twitter, na noite desta sexta (4).

"Uma aeronave KC-390 da FAB deverá pousar em Brasília na manhã da próxima quinta-feira, 10/3, com os brasileiros e seus animais de estimação", disse o mandatário. A previsão é de que o avião decole na segunda (7).

Os cidadãos que estiverem com animais de estimação também poderão trazê-los. O presidente contou que autorizou a viagem dos pets após brasileiros que estão em Varsóvia, na Polônia, entrarem em contato com o governo, solicitando o embarque dos animais.

Quando a guerra começou, o Itamaraty estimou que havia cerca de 500 brasileiros vivendo na Ucrânia. Desde então, o governo federal busca meios para trazer os cidadãos que pretendem fugir da guerra de volta para o Brasil.

O território ucraniano é palco do confronto armado entre o país e a Rússia. O governo russo iniciou os ataques por não aceitar o interesse do outro em fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do Ocidente.