Arthur do Val, deputado conhecido como Mamãe FaleiReprodução

Publicado 05/03/2022 17:29

O encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, disse hoje que os comentários do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) a respeito das ucranianas são "inaceitáveis".

Em áudios enviados para amigos divulgados pela imprensa ontem, o parlamentar disse, entre outras agressões, que as mulheres naquele país "são fáceis porque são pobres".

Questionado por jornalistas neste sábado, o chefe da embaixada ucraniana em Brasília preferiu não se alongar, mas falou que caberá à sociedade brasileira julgar o parlamentar.

Mais cedo, o senador Humberto Costa (PT-PE), presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, afirmou que quer convocar o deputado Arthur do Val após as declarações ofensivas proferidas contra mulheres ucranianas.