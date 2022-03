Teto do aeroporto de Congonhas caiu após fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo - Reprodução

Publicado 05/03/2022 10:48

O teto do terminal de passageiros do Aeroporto de Congonhas caiu durante as fortes chuvas que atingiram a capital paulista nesta sexta-feira. Nas redes sociais, diversos vídeos foram compartilhados com a situação do alagamento. Em uma das imagens compartilhadas na Internet, é possível ver o revestimento danificado pelas águas que escorrem pelo chão.

Congonhas imitando as cascatas do aeroporto de Singapura pic.twitter.com/8UPX4t92sa — Fantasma de Kyiv ❁ (@LIROMONT) March 4, 2022 Simplesmente o aeroporto de Congonhas destruído e alagado pic.twitter.com/XO5kwX04l7 — feflit (@feflit) March 4, 2022 A Infraero informou, por meio de nota, que as chuvas ultrapassaram o limite de escoamento das calhas do teto do Aeroporto e, por conta disso, houve pontos de vazamento no terminal, mas esquipes de manutenção e limpeza foram acionadas para atuar na solução do transtorno. A Infraero informou, por meio de nota, que as chuvas ultrapassaram o limite de escoamento das calhas do teto do Aeroporto e, por conta disso, houve pontos de vazamento no terminal, mas esquipes de manutenção e limpeza foram acionadas para atuar na solução do transtorno.

Não houve interdição do terminal dos passageiros nem registro de feridos.