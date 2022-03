Criança é flagrada pilotando trator em Campo Grande, MS - Reprodução

Publicado 07/03/2022 20:53

Uma criança foi flagrada dirigindo um trator, no início da tarde desta segunda-feira, 7, no Jardim Tijuca, em Campo Grande (MS). As imagens foram captadas pelas câmeras de segurança de comerciantes de uma das ruas por onde o veículo trafegou. As informações são do portal G1.

Nas imagens, é possível uma criança de uniforme escolar acompanhada por um adulto na parte de trás do veículo, enquanto ela conduzia o trato. Na pá do veículo de carga tinha uma bicicleta roxa.

A empresária que presenciou a cena e denunciou afirmou que todos que viram, o momento em que o trator passou, ficaram em choque.

"A minha loja tem porta de vidro, a patrola engasgou bem na frente da loja. Eu achei um absurdo! Depois do susto, fui pegar as imagens na câmera de segurança da minha empresa. Conseguimos rever o momento exato", detalhou a empresária.



“Quando vimos, todo mundo saiu, os vizinhos saíram na rua para ver. Não estava acreditando no que estava vendo. Ficamos bem incrédulos. Preocupados em bater em uma criança, adulto ou passar em cima de um carro. A esquina é super movimentada de crianças indo para escola, super congestionado de crianças indo para escola”, completou.