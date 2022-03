Brasil já soma 649.630 vida perdidas para a covid - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/03/2022 22:06

A média móvel de casos e de mortes apontam para uma desaceleração da covid-19 no Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), nesta segunda-feira (7), a média móvel de óbitos ficou em 430 - número 36% menor do que o registrado há uma semana, no dia 28 de fevereiro (676).



O índice que contabiliza os novos casos nos últimos sete dias também apresentou queda. A média móvel das infecções fechou o dia em 40.264, 48% menor que os 77.438 registrados na semana passada.

Em números gerais, nesta segunda-feira, o país teve 198 novas mortes e 20.456 casos. Vale lembrar que às segundas-feiras, os números tendem a ser um pouco menores por conta do fechamento das unidades de saúde no fim de semana.

A partir de amanhã, 8, o uso de máscaras já não será obrigatório em lugares abertos ou fechados no Rio de Janeiro . A medida será publicada no Diário Oficial do município.



Outras capitais como Goiânia, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília também já decidiram por não exigir a máscara em locais abertos.Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, apenas crianças de 6 a 12 anos estão desobrigadas.



Em São Paulo, o governo do estado ainda está estudando se vai ou não abolir o uso do equipamento de segurança - caso o desfecho seja positivo, o equipamento continuará sendo obrigatório em locais fechados.