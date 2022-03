Arthur do Val - Reprodução

Publicado 08/03/2022 15:47 | Atualizado 08/03/2022 18:58

São Paulo - Em nota divulgada nesta terça-feira (8), o Podemos anunciou a desfiliação do deputado estadual Arthur do Val. A expulsão é resultado dos áudios em que o parlamentar faz declarações sexistas sobre mulheres ucranianas durante passagem pelo país em guerra.



"No dia da mulher (08 de março), Podemos recebe e acata desfiliação do deputado estadual Arthur do Val (SP), diante da abertura do processo disciplinar que poderia resultar em expulsão do parlamentar. Ele estava filiado ao partido há cerca de 30 dias", diz texto.

decisão foi tomada após um processo disciplinar anunciado logo após a divulgação dos áudios. Em nota assinada pela deputada federal e presidente nacional da sigla, Renata Abreu, o Podemos classificou as declarações do político como "gravíssimas e inaceitáveis".



Em pronunciamento sobre o caso, Sergio Moro, com que do Val era companheiro de partido, afirmou que não iria mais dividir palanque com quem tem esse tipo de "opinião e comportamento" . O deputado era pré-candidato ao governo de São Paulo.



O caso

Na última sexta-feira (4), foi publicado na coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o conteúdo dos áudios que estavam sendo atribuídos ao do Val. No material, o político aparece falando sobre como as mulheres ucranianas "são fáceis".



"Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade", diz um trecho.

Ele estava de passagem no país para distribuir doações arrecadadas pelo Movimento Brasil Livre, grupo político que deixará de fazer parte , como anunciado nesta terça-feira (8).



Em justificativa, Mamãe Falei, como também é conhecido o parlamentar, disse que o caso “foi um erro em um momento de empolgação” . Até o momento, Arthur é alvo de 12 representações na Alesp.