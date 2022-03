Jornalista Philipe Lemos deixa a TV Gazeta para lançar carreira política - Reprodução/Instagram

Jornalista Philipe Lemos deixa a TV Gazeta para lançar carreira políticaReprodução/Instagram

Publicado 08/03/2022 19:01

Rio - O jornalista Philipe Lemos deixou a TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, após 16 anos, para seguir carreira política. A notícia foi confirmada pela Rede Gazeta em publicação no Instagram, nesta terça-feira (8). O apresentador do "ES 1" ficou conhecido nacionalmente após entrar para o rodízio de apresentadores do "Jornal Nacional", estreando na bancada do telejornal em setembro de 2019.

fotogaleria

"Após mais de 12 anos te desejando 'boa tarde' na hora do almoço, o apresentador Philipe Lemos encerra sua trajetória por aqui. Nesta terça-feira, ele comunicou aos colegas a intenção de ingressar na vida política, e Rafaela Marquezini seguirá como titular do telejornal", informa o comunicado publicado nas redes sociais.

Segundo a nota, o ex-âncora não poderia se filiar a nenhum partido político enquanto estivesse vinculado à emissora carioca. "Por aqui, a gente respeita a decisão pessoal de Philipe Lemos e lhe agradece pelos anos de bons serviços prestados", finalizou a Rede Gazeta.

O apresentador estaria interessado em concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de outubro deste ano, segundo informou a colunista de política do jornal A Gazeta, Letícia Gonçalves. De acordo com a jornalista, Philipe deve se filiar ao partido Avante, apesar de ainda não manifestar apoio a nenhuma bandeira ou causa específica.

Philipe Lemos conquistou a web, em 2019, ao participar da comemoração dos 50 anos do "Jornal Nacional", da TV Globo, dividindo a bancada do telejornal com Ana Lídia Daibes, da afiliada em Rondônia. A beleza e o carisma do apresentador chamaram a atenção dos telespectadores e o jornalistou chegou a retornar ao horário nobre da emissora carioca em fevereiro de 2020.