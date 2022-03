Após críticas e polêmica, Spotify terá avisos em podcasts sobre a covid-19 - Reprodução

Após críticas e polêmica, Spotify terá avisos em podcasts sobre a covid-19Reprodução

Publicado 08/03/2022 17:03

Usuários do streaming Spotify e da plataforma de mensagem Discord enfrentam dificuldades nesta

terça-feira, 8, para acessar os sistemas.



De acordo com o site de monitoramento de serviços online Downdetector, as notificações de problemas com relação aos dois serviços tiveram um salto pouco depois das 14h45.

No Twitter, a página oficial do Discord disse estar a par do problema que causa falhas nas mensagens. "Estamos trabalhando em uma correção. Desculpas pela interrupção e obrigado por aguentar firme!", diz a publicação.

"Discord e Spotify, por favor, revivam a minha vida depende de vocês", disse uma usuária no Twitter. "Eu preciso que o spotify volte a funcionar. Não ta dando certo ter que escutar meus próprios pensamentos", brincou outra usuária na rede social.

Há mais comentários sobre a queda do streaming de áudio. "Apenas esperando o spotify voltar ao normal para que eu possa ficar em paz", afirmou uma usuária no Twitter. "Não posso fazer minhas atividades diárias, o Spotify caiu e eu tenho dependência de música. Só me movimento a base delas", disse outra.