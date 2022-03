Vendedora Aline Guimarães foi esfaqueada mais de 70 vezes pelo ex-companheiro - Arquivo pessoal

Publicado 08/03/2022 20:40

Rio - Um vídeo da audiência sobre o caso da mulher que levou mais de 70 facadas do ex-companheiro vem gerando revolta. Durante o julgamento, Aline Guimarães é exposta e acusada de traição pelo advogado de defesa de Cleiton Duda dos Santos como uma forma de tentar justificar o ato do réu. As informações foram reveladas pelo G1.

O crime ocorreu em julho de 2019 e segundo Aline as mensagens íntimas foram expostas como uma forma de desqualificá-la. "O meu celular é minha privacidade. Nós já estávamos terminados e eu fui muito atacada pela defesa. Mesmo que eu tivesse traído, eu não tinha que ser mais humilhada do que eu já fui. E tanto é um absurdo que em nenhum momento foi mostrado se ele estava conversando com outra mulher. É uma lei machista porque nada dava o direito dele me dar 78 facadas", declarou ela ao portal.

A estratégia machista felizmente não deu certo. O reú foi condenado em júri a 23 anos de prisão. Entretanto, posteriormente, ele teve a pena reduzida para 13 anos, pois a Justiça entendeu que o juiz aplicou pena máxima em atenuante acima do limite legal.