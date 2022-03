Comerciante disparou contra vice-prefeito de Atibaia durante briga - Reprodução de vídeo

Publicado 14/03/2022 11:35 | Atualizado 14/03/2022 11:43

O vice-prefeito de Atibaia (SP), Fabiano Batista de Lima (PL), foi baleado por um comerciante durante uma briga neste domingo, 13, por conta de um vídeo com supostas denúncias de improbidade envolvendo a esposa do político. O autor dos disparos, identificado como Júnior Humberto de Oliveira, foi preso em flagrante. As informações são do portal G1.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Fabiano chega correndo e agride o comerciante pelas costas. O vice-prefeito deu socos no homem, que estava armado e fez vários disparos. Fabiano foi atingido na perna, mas conseguiu fugir. A briga ocorreu por volta das 18h em frente à casa de Júnior no bairro Jardim Imperial.

Recentemente, o político abriu um restaurante com a esposa e passou a ser alvo de vídeos do empresário, que alegava uma suposta fraude envolvendo o vice-prefeito. As imagens foram publicadas nas redes sociais, o que deu início à discussão. Fabiano afirmou, em conversas por aplicativo, que iria à casa de Júnior, que o esperou no portão.

Após os tiros, o vice-prefeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Albert Sabin, e o comerciante chamou a Polícia Militar. O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio. O empresário foi preso em flagrante. A arma utilizada no crime estava regularizada, mas foi entregue à polícia para perícia.

Em publicação nas redes sociais, Fabiano contou que passa bem. Ele também admitiu as agressões: "Todos sabem que temos sofrido ataques contínuos nas redes sociais promovidos por esta pessoa, que não respeita nem a honra dos nossos familiares. Emocionalmente abalado com os ataques gratuitos disparados contra a minha esposa, fui realmente tirar satisfação com ele", escreveu o político.