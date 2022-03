Brasil já soma 649.630 vida perdidas para a covid - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Brasil já soma 649.630 vida perdidas para a covidReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/03/2022 20:01

O Brasil registrou 171 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 655.249 vidas perdidas para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta segunda-feira (14).



Nas últimas 24 horas, 11.287 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados no Brasil. Ao todo, 29.380.063 brasileiros já foram infectados pelo vírus.

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo lidera com mais de 5 milhões de casos. Minas Gerais com 3 milhões, e Paraná com 2,3 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (123.378), seguido por Roraima (154.567) e Amapá (160.211).



Nesta segunda, o país registrou média móvel de óbitos de 415; no domingo, essa taxa era de 419. Já a média móvel de casos está em 44.371.



O Instituto Johns Hopkins contabiliza 458.677.189 casos de Covid-19 em todo o mundo e 6.047.275 mortes. Os Estados Unidos, Brasil e Índia são os países mais afetados pela doença.