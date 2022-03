Nas imagens é possível ver duas crianças presas em camisas de forças - Reprodução/Twitter

Publicado 16/03/2022 10:42 | Atualizado 16/03/2022 11:06

São Paulo - A escola infantil Colmeia Mágica, localizada no bairro Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo está sendo investigada pela Polícia Civil após vazarem vídeos das crianças sendo maltratadas. As imagens mostram dois bebês amarrados com lençóis e chorando embaixo de uma pia.



A escola se tornou alvo de um inquérito policial aberto na Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) da 8ª Delegacia Seccional. A Polícia Civil informou em nota que os fatos citados são alvo de investigação pela instituição. "Diligências e oitivas estão em andamento. Mais detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial", concluiu a nota.

De acordo com informações do G1, a Cerco decidiu incluir tortura ao inquérito após ouvir diversos depoimentos sobre como as crianças eram tratadas na Colmeia Mágica.

Em uma gravação divulgada nas redes sociais, é possível ver que próximo às crianças, havia também um vaso sanitário. No vídeo as crianças choram e aparentam estar imobilizadas. A mulher que registra o momento diz: "dentro do banheiro hoje o almoço".



Na manhã desta terça-feira, 15, os pais dos alunos da escola foram ao endereço da instituição para realizar protestos, com cartazes e gritos. A fachada da instituição ainda está pichada com os dizeres “maus-tratos”, “crime”, “justiça”, “neonazistas”, “desumano”, entre outras mensagens.



Veja as imagens que circulam nas redes sociais: