Morre Cabo Anselmo aos 80 anosReprodução

Publicado 16/03/2022 19:14 | Atualizado 16/03/2022 19:15

Morreu, na noite desta terça-feira, 15, José Anselmo dos Santos, conhecido como Cabo Anselmo, aos 80 anos. Ele trabalhou como agente duplo durante a ditadura militar. Cabo Ancelmo ficou conhecido por ser o líder da Revolta dos Marinheiros em março de 1964.

Anselmo nasceu em Sergipe no dia 13 de fevereiro de 1941, Cabo Anselmo deu início a uma "revolução" que culminaria na saída do presidente João Goulart, em 1964. Conhecido por ter sido um "agente infiltrado" das forças de repressão do governo militar, Cabo Anselmo coletava e fornecia aos militares informações que lhes permitiram capturar e matar guerrilheiros e opositores do governo militar.

Existiam, ainda, suspeitas de que antes de 1964, Anselmo já fosse um agente infiltrado em movimentos de esquerda, tendo como principal função fornecer informações para os órgãos de repressão do governo. A suspeita tem base em depoimentos como o do policial Cecil Borer, ex-diretor do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) do Rio de Janeiro.

Na década de 80, durante uma entrevista, Cabo Anselmo afirmou ter fugido da prisão pela porta da frente. Em 1971 foi preso novamente, e passou a atuar como informante do Departamento de Ordem Política e Social (Dops).

Em 2012, Anselmo pediu uma indenização no valor de R$ 100 mil, sua volta a Marinha do Brasil e anistia pelos crimes cometidos, mas teve a solicitação negada pelo governo federal.