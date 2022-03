Homem é suspeito de pagar para amigo atirar nele - Tv Anhanguera

Publicado 16/03/2022 16:23

Um jovem de 25 anos, que não teve sua identidade revelada, é suspeito de pagar para um amigo atirar nele em Rio Verde, Goiás, neste domingo, 13. Segundo o delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, o objetivo era comover a ex-namorada para reatar a relação. O rapaz foi atingido na perna e buscou socorro em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



“Ele ofereceu R$ 1 mil reais para um amigo atirar porque ele não tinha coragem. Esse amigo dele chamou o irmão, que efetuou o primeiro disparo na perna e a arma travou e ele não conseguiu efetuar outros tiros e ele foi para a UPA”, relatou o investigador ao G1.

Em dez dias, essa é a quarta vez que o homem se machucou para chamar a atenção da sua ex-namorada, informou o delegado. Ainda de acordo com a autoridade, assim que foi atingido, o rapaz tirou uma foto do local machucado e enviou para a ex-companheira, dizendo que teria sofrido uma tentativa de homicídio.

Ao receberem o jovem, os profissionais da UPA acionaram a polícia, que notou incoerências na explicação do homem. Depois de algumas perguntas, o rapaz confessou a farsa.



A polícia informou que o amigo do rapaz, convidado a atirar, e o homem que escondeu a arma foram presos. A pessoa que efetuou o disparo, porém, ainda não foi encontrada e o jovem que tentou impressionar a ex-namorada está em liberdade.



De acordo com a polícia, a ex-companheira do rapaz de 25 anos foi ouvida e informou que não se comoveu com a história e nem reatou o relacionamento.