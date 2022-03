Presidente Jair Bolsonaro (PL) - Alan Santos

Publicado 16/03/2022 15:06

Brasília - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou em entrevista à TV Ponta Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai decretar o "fim da pandemia" por meio de uma portaria no início do mês que vem.

Já revelado por Queiroga, o plano do governo é reduzir o status da covid-19 no Brasil de pandemia para endemia, embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) não tenha decidido nada nesse sentido.

"Devemos, a partir do início do mês, com decisão do ministro da Saúde, colocar o fim da pandemia", disse Bolsonaro na entrevista "Não se justifica mais todos esses cuidados no tocante ao vírus, praticamente acabou. Parece que acabamos a situação da pandemia", acrescentou.

OMS destaca aumento de casos no mundo

Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva à imprensa, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse que, depois de seis semanas de queda no número de casos, as infecções por covid-19 estão subindo novamente pelo mundo, especialmente em partes da Ásia.

"Esses aumentos estão ocorrendo apesar das reduções nos testes em alguns países, o que significa que os casos que estamos vendo são apenas a ponta do iceberg. E sabemos que quando os casos sobem, as mortes também o fazem", afirmou Tedros Adhanom.

Ele disse haver altos níveis "inaceitáveis" da covid-19 em diversos países, principalmente nos quais os níveis de vacinação entre a população suscetível são baixos.

Com cada nação lidando com desafios distintos, o diretor reforçou que "a pandemia não acabou".