Condutora do veículo não teve nenhum ferimento - Reprodução/Twitter

Condutora do veículo não teve nenhum ferimentoReprodução/Twitter

Publicado 16/03/2022 11:01 | Atualizado 16/03/2022 12:42

São Paulo - Uma mulher capotou o carro enquanto dirigia na Rodovia Rio-Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a Policia Militar Rodoviária, ela realizou uma endoscopia, e enquanto voltava para casa, a condutora ‘apagou’ no volante nesta terça-feira, 15. A mulher não ficou ferida.

Segundo informações do G1, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que administra o trecho, informou em nota que capotamento foi registrada às 14h50, no Km 203 da SP-055. De acordo com a PM, a mulher ficou inconsciente antes da colisão. O acidente deixou um poste de energia ficou danificado e a companhia de energia foi acionada.



A Elektro, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, informou que uma equipe passou pelo local e visualizou o acidente. Por volta das 15h40, a rede foi isolada e o poste retirado, eliminando qualquer risco.