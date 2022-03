Ex-presidente Lula e o atual presidente, Jair Bolsonaro - Reprodução/Montagem iG

Ex-presidente Lula e o atual presidente, Jair Bolsonaro Reprodução/Montagem iG

Publicado 17/03/2022 10:13 | Atualizado 17/03/2022 10:15

Brasília - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para a Presidência no primeiro turno no estado de São Paulo, maior eleitorado do país, com 39% no levantamento estimulado. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 25%.

Na sequência, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) aparece em terceiro lugar, com 8%, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 5%. O atual governador paulista, João Doria (PSDB), tem 3% das intenções de voto a presidente no estado.

Nas projeções para segundo turno entre Lula e Bolsonaro no estado, o petista teria 48% dos votos e o atual presidente, 31%. Contra Moro, Lula teria 45% e o ex-juiz, 32%. Já contra Doria, Lula pontua 48% e o governador, 18%.

Em um suposto segundo turno entre Bolsonaro e Moro em São Paulo, o ex-juiz fica à frente, com 37%, e o presidente, 30%. Já contra Doria, o chefe do Executivo lidera com 34% e o governador, 31%.

Avaliação de Bolsonaro

No Estado, 53% dos entrevistados avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro como "negativo", enquanto 23% consideram como "positivo" e 24%, regular. Para 68%, Bolsonaro não merece ser reeleito e para 29%, ele merece.

No levantamento, foram entrevistadas 1.640 pessoas acima de 16 anos nos municípios de São Paulo, de forma presencial, entre os dias 11 e 14 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob número SP-03634/2022.