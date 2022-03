Cadela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo - Reprodução

Publicado 17/03/2022 11:56 | Atualizado 17/03/2022 12:07

São Paulo - Uma cadela da raça American Bully, derivada do pit bull, foi baleada por um homem no meio da rua na manhã desta quarta-feira, 16, em Pilar do Sul (SP). A cachorra foi socorrida em uma clínica veterinária, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.



De acordo com informações do G1, o dono da cachorra afirmou que a cadela escapou de casa depois que a família chegou do mercado e deixou o portão aberto ao descarregar as compras. No entanto, segundo Fabiano Pacheco, "Lalinha" era dócil e não machucaria ninguém durante o passeio no centro da cidade.



"Descarregamos as compras do mercado e o portão ficou aberto. Lalinha fugiu e seguiu pelo caminho onde sempre passeio com ela. Uma pessoa avisou que ela saiu e fui buscá-la, com medo de outro cachorro atacá-la. Quando cheguei na esquina, vi que a Lalinha estava ensanguenta. Fiquei desesperado", diz o dono do animal.



Câmeras de segurança registraram o momento em que a cachorra está latindo para o homem e ele saca uma arma e atira. De acordo com Pacheco, o atirador se apresentou na clínica onde a cadela foi recebida e pediu desculpas.



"Não sei o motivo dele tomar essa atitude, mas sei que as pessoas têm preconceito com animais musculosos e imponentes, como os da raça american bully ou pit bull. Criamos a Lalinha com amor e sei que ela não machucaria alguém. O animal é aquilo que aprende, independente da raça", afirmou.

A Polícia Civil de Pilar do Sul informou que vai abrir um inquérito com duas naturezas para investigar o caso. A Polícia ainda afirmou que vai apurar a conduta do atirador, que tinha licença para ter arma de fogo, mas não poderia estar portando o objeto.

A conduta dos donos do animal também será analisada por ter deixado a cadela solta no meio da rua.