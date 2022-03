Homem em situação de rua foi espancado após ser flagrado por personal trainer fazendo sexo com a esposa dele - Reprodução de vídeo

Publicado 18/03/2022 09:33

Brasília - O personal trainer Eduardo Alves, 31, que flagrou a esposa de 33 anos e um homem em situação de rua em Planaltina (DF) tento relações sexuais dentro de um carro, contou o que lembra do momento. Câmeras de segurança capturaram o momento em que o personal agrediu o homem que estava com sua esposa. Em uma entrevista ao SBT News, divulgada nesta quinta-feira, 17, Alvez diz ter agido em estado de "completo surto".



Eduardo ainda conta das consequências que está sofrendo com a exposição do caso. E afirma que após ver a dupla dentro do carro, ele tinha como única intenção tirar o homem de lá. "Eu vi um homem dentro do carro com minha esposa, então já entrei ali completamente em surto e a única intenção minha era tirar ele de lá, até porque eu sou pai de família. Acho que ninguém no meu lugar não teria feito algo parecido. Se você se colocar no meu lugar, de ver sua esposa, a sua filha, com alguém estranho dentro do carro, já não é nada normal"

Alvez afirma que momentos após o flagrante, ele pediu ajuda para pessoas na rua, ter tentado levar a mulher de volta para o carro para ela ter a imagem preservada e que se lembrar do momento em que a polícia chegou no local.

"Chegando ao hospital, notei que ela precisaria de alguma ajuda, então liguei para uma amiga dela para dar suporte. Não consegui chegar perto dela, porque todos ficaram separados no hospital, não podíamos ter contato", lembrou.

O personal contou que, de acordo com os médicos, a mulher está em um quadro de surto psicótico e não é capaz de responder por ela mesma. Apenas ele faz visitas à mulher no hospital e ela está sem acesso a outros familiares e à internet.

"O que eu percebi é que ela está tendo mais delírios e não consegue assimilar o que aconteceu. É como se ela não tivesse ciência ou estivesse se esquivando do que aconteceu", afirmou. Segundo Eduardo, a mulher pergunta com frequência da loja de roupas que eles têm e da filha.

Exposição

Eduardo disse que além de fazer um filtro das notícias e memes para que a mulher não veja a repercussão do caso, ele também contou que tenta preservar os filhos do ocorrido. Segundo ele, o trabalho como personal trainer e a loja da esposa foram diretamente afetados pela exposição do caso.

"Não imaginava que tomaria essa proporção que tomou, muito menos que se tornaria essa questão de chacota, de meme. Noto que parte um pouco da falta de empatia das pessoas em cima de um surto que ela teve. As pessoas acabam esquecendo que tem família, tem crianças, e a gente está tendo que ter todo esse controle para não passar isso para os pequenos."

Caso

No último dia 9, um homem em situação de rua foi agredido por um personal trainer em Planaltina (DF). Em depoimento à Polícia Civil, Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, declarou que a companheira de Eduardo Alves, de 31, o convidou para "brincar" dentro do carro. Ele disse que não conhecia a mulher e que não sabia que ela era casada. O sem-teto foi espancado depois de ser flagrado pelo personal fazendo sexo com a companheira dele, negou que estuprou a esposa do profissional.



O personal disse que a esposa "sofreu violência sexual por um morador de rua". No entanto, a mulher admitiu, em áudios e à polícia, que o sexo foi consentido. O homem em situação de rua contou que a mulher parou o carro na rua e falou "vamos brincar". Givaldo, então, relatou que entrou no veículo e, durante o ato sexual, Eduardo invadiu o automóvel, dando início à briga.