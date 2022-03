Anvisa aprova dois novos autotestes para covid-19 - AFP

Anvisa aprova dois novos autotestes para covid-19AFP

Publicado 18/03/2022 14:27

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou mais dois autotestes para Covid-19. Com a decisão, publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira, 16, o Brasil passa a ter 11 autotestes licenciados.

Para obter o registro, os produtos foram avaliados quanto à segurança, ao desempenho e ao atendimento dos requisitos legais exigidos para esses testes.

Um dos principais pontos de atenção do órgão durante as análises é a usabilidade. Nesse critério, a Anvisa avalia as orientações de uso e se a linguagem utilizada nas instruções permite que uma pessoa leiga faça o uso correto do produto.

Por atender as exigências da pasta, a Anvisa aprovou o Autoteste Panbio Covid-19 Antigen Self-test, que utiliza swab nasal para recolhimento de amostras. Nas farmácias, o produto será comercializado em embalagens que podem ter de um a quatro testes. O item é fabricado pela Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH, mesma empresa detentora do registro Abbott Diagnósticos Rápidos.

O segundo produto aprovado foi o Família Autoteste Rápido de Antígeno Basall Covid-19, fabricado e registrado pela LMG Lasers – Comércio, Importação e Exportação. O item também utiliza swab nasal e será vendido com apenas um teste por embalagem.

Autoteste

O autoteste é o produto que permite que a pessoa realize todas as etapas da testagem, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional. Para isso, é preciso seguir atentamente as instruções de uso, que contam com linguagem simples e figuras ilustrativas do seu passo a passo.

A Anvisa lembra que o uso de máscaras, a vacinação e o distanciamento físico são medidas essenciais contra a covid-19