Influenciador digital, Kleber Moraes ostenta carros de luxo nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 21/03/2022 09:07 | Atualizado 21/03/2022 10:44

Brasília - O youtuber brasiliense Kleber Moraes, conhecido como "Klebim", foi preso na manhã desta segunda-feira, 21, durante a Operação Huracán, da Polícia Civil do Distrito Federal, por suspeita de envolvimento em um esquema criminoso de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Outras três pessoas também foram detidas por suspeita de participação no esquema. O influenciador digital conta com 1,4 milhão de seguidores no Instagram e 1,27 milhão de inscritos no canal do YouTube "Estilo Dub".

As investigações apontam que o grupo atuava desde o ano passado com sorteio de veículos em rifas, prática considerada ilegal pelo Ministério da Economia, e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e "testas de ferro". Ele faturaram R$ 20 milhões em dois anos, segundo a polícia.

Nesta manhã, a corporação cumpriu oito mandados de busca em Águas Claras, Guará e Samambaia, no Distrito Federal. Foram apreendidos nove veículos de luxo, entre eles uma Lamborghini e uma Ferrari. Os carros estão avaliados em R$ 3 milhões cada.



A mansão do líder do grupo também foi alvo da operação. Foram bloqueados R$ 10 milhões das contas dos investigados. Além dos veículos de luxo, foram capturados diversos outros carros, uma motocicleta e um jet-ski.