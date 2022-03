Jair Bolsonaro 03/03/22 - SERGIO LIMA / AFP

Publicado 21/03/2022 19:49

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 21, que tem consciência que não é "tão inteligente assim". A declaração foi feita durante uma pequena comemoração no Palácio do Planalto pelo aniversário do chefe do Executivo, que completou 67 anos.



"Tem uma passagem bíblica que fala que alguém pediu sabedoria. Eu sei que não sou tão inteligente assim, e eu pedi mais do que isso a Deus, eu pedi coragem para poder decidir", disse Bolsonaro.

"Quem vem da política sabe, se eu fiquei 28 anos na Câmara, com todo o respeito... a gente sabe das pressões, das ingerências de outros poderes, e estamos vivos e em pé hoje apesar dos problemas", completou.



Ainda durante o discurso, Bolsonaro admitiu ser "um pouco grosso de vez em quando" e falar "uns palavrões ali". "Mas a gente está com a verdade e entendo que todos nós estamos com Deus".

Após ser eleito em 2018, durante um culto ao lado de Silas Malafaia, o presidente já havia dito que não se considerava o mais capacitado para o cargo, e segundo ele, Deus iria o capacitar.