Gilvaldo conta que não se arrepende do ocorrido - Reprodução

Gilvaldo conta que não se arrepende do ocorridoReprodução

Publicado 25/03/2022 09:16 | Atualizado 25/03/2022 09:59

O morador de rua Gilvaldo Alves, de 48 anos, viralizou nas redes sociais com as suas explicações sobre o envolvimento com uma mulher casada, na última semana, em Brasília, no Distrito Federal. À Band, o homem disse que ficou pensativo se foi usado como "Bobo da corte" pela mulher para dar o troco no marido em alguma situação. Ela foi internada em um hospital psiquiátrico pois, estaria em surto psicótico.

fotogaleria

"Depois, eu fiquei sabendo que era casado, marido dela. Até então, eu não tinha esse pensamento. No caso, eu fiquei pensando em uma coisa, depois que fiquei ciente que era um casal, se era alguma coisa que estava dando o troco e se eu era um bobo da corte sendo usado", disse Gilvaldo.



Gilvaldo contou que chegou a trocar socos com o agressor e logo depois, procurou atendimento médico. As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o sem teto foi retirado do veículo onde estava com a mulher e foi espancado na rua, sem roupas. A vítima teve um edema no olho e uma costela quebrada, além de ficar sete dias internada.



A mulher disse à polícia que a relação foi consensual, mas o marido alegou que ela teria sido estuprada por conta de seus problemas mentais. Gilvaldo voltou a reforçar que não houve estupro e disse não se arrepender do ocorrido.



"Eu fui direto ao hospital. Quando eu cheguei lá, pedi ajuda. Falei: 'Pode chamar a polícia, fazer o que o senhor quiser. Preciso contar o que aconteceu comigo'", disse à Band.