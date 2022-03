.TSE - Tribunal Superior Eleitoral: Urna eletrônica - Antonio Augusto/Ascom/TSE

Publicado 25/03/2022 19:58

O índice de confiança dos brasileiros nas urnas eletrônicas cresceu 13 pontos percentuais, de acordo com uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje (25). Segundo o instituto, 82% dos entrevistados disseram confiar no sistema eleitoral vigente, e outros 17% afirmaram que não confiam.



O último levantamento do gênero, feito em 2020, apontava que à época, apenas 69% confiavam plenamente no equipamento, e 29% se mostravam desconfiados quanto ao seu uso.

O voto em papel também esteve em pauta na pesquisa, e os entrevistados foram questionados se seria melhor voltar ao sistema antigo ou permanecer no atual - 77% se mostraram favoráveis às urnas, e 20% pediram a volta do papel. Em 2020, os percentuais eram de 73% e 23%, respectivamente.



Entre os seguidores do presidente Jair Bolsonaro (PL), crítico ferrenho das urnas, 70% se mostrou confiante no equipamento de votação.

Os eleitores acima dos 60 anos também demonstraram 'um pé atrás' com a urna: deles, 22% diz não confiar no sistema.



Nesta pesquisa, o Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 181 municípios de todo o país entre os dias 22 (terça) e 24 (ontem) de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.



Em entrevista concedida ao iG, o ex-secretário de TI do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Giuseppe Janino, que participou da implantação do sistema digital de votação, explicou as barreiras de segurança presentes em uma urna.

"A urna não está ligada a nenhum dispositivo de rede ou internet. Para tentar burlar o sistema, seria preciso vencer todas as barreiras de segurança individualmente de posse de uma urna, e são mais de 30 barreiras para que o sigilo do voto seja quebrado", disse.