A média de óbitos teve queda de 20%: de 320 na semana passada para 253.Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 25/03/2022 21:05

Nesta sexta-feira, 25, o Brasil registrou novos 37.690 casos de covid-19 nas últimas 24h. Nesse período, o número de mortes foi de 312. Os números foram divulgados no painel atualizado diariamente pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



A média móvel de casos nos últimos sete dias ficou em 32.735 - a menor desde o dia 9 de janeiro, o que representa uma queda de 14,49% com relação à última sexta-feira, 18, quando o índice foi de 38.285.

Com relação à média de óbitos, a queda foi de 20%: de 320 na semana passada para 253. O número é o menor desde o dia 21 de janeiro.



Em novo boletim divulgado hoje, a Fiocruz informou que todos os estados brasileiros estão marcados na cor verde, sinalizando que estão fora da zona de alerta com taxas de ocupação de leitos inferiores a 60%. É a primeira vez que todo o país está nesse estágio desde julho de 2020.



Apesar da melhora, a Fiocruz considera que é “prudente” a manutenção do uso de máscaras em ambientes fechados, com grande circulação de pessoas, como transportes coletivos, e abertos com aglomerações.