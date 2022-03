Segundo relatos, o homem já cometia o crime há pelo menos 10 anos - Reprodução / Youtube

Segundo relatos, o homem já cometia o crime há pelo menos 10 anosReprodução / Youtube

Publicado 26/03/2022 19:29 | Atualizado 26/03/2022 19:38

A Polícia Civil do Pará prendeu, na última sexta-feira, 25, um homem que invadia casas na zona rural de Prainha, no interior do Pará, com o objetivo de cheirar calcinhas e vesti-las. Câmeras de segurança no local registraram as cenas inusitadas do homem com as peças íntimas. As informações são do portal G1.

Segundo o dono da residência invadida, o caso se estendia há mais de 10 anos e a família já teria se mudado de endereço mais de três vezes, na tentativa de fugir dos assédios do criminoso.

Veja o vídeo:

"Há mais de 10 anos que estamos sendo abusados por esse cara. Fomos obrigados a mudar de casa duas, três vezes por causa desse maníaco. Ele entrava em casa, usava as roupas da minha esposa, se masturbava e deixava as roupas imundas na corda. Um cara que faz uma coisa dessas é doido ou está pedindo para morrer", desabafou ele.

Já na delegacia, o criminoso confrontou o proprietário da casa, questionando se havia provas que sustentam as acusações, antes de ser confrontado com os vídeos. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre.