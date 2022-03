Tentativa de assalto acaba com suspeito morto pelo deputado estadual delegado Olim - Reprodução Instagram

Tentativa de assalto acaba com suspeito morto pelo deputado estadual delegado OlimReprodução Instagram

Publicado 27/03/2022 12:50

São Paulo - Um suspeito morreu baleado após tentar assaltar o deputado estadual delegado Olim (PP) neste sábado, na Avenida Angélica, no Centro de São Paulo. De acordo com Olim, que estava acompanhado do delegado divisional Artur Dian, o homem estava armado e tentou roubar o seu relógio, quando ele reagiu e disparou contra o rapaz.

Segundo o parlamentar, os dois haviam saído do bairro Jardins de carro, quando foram seguidos por um homem em uma moto, disfarçado de entregador. Quando estavam na Avenida Angélica, o homem se aproximou e fez a abordagem, batendo no vidro do carro com uma arma.

"Veio em cima do relógio. Já era, mais um ladrão a menos", disse Olim em um vídeo divulgado em seu Instagram. O suspeito foi levado por uma ambulância do Samu até a Santa Casa de Misericórdia, mas ele não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Olim, o homem foi reconhecido por uma tatuagem que possui na mão, e é apontado como responsável por uma série de roubos nos Jardins.



O caso está sendo investigado pelo Delegacia Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).



O delegado Olim faz parte do Conselho de Ética da Casa e é relator do processo contra o deputado Arthur do Val, por quebra de decoro parlamentar no caso dos áudios vazados com frases sexistas contra mulheres ucranianas.