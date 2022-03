Brasil já soma 658.879 óbitos decorrentes da doença - Kelly Duque/Agência O DIA

Publicado 27/03/2022 19:55

Neste domingo, 27, o Brasil registrou 10.239 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 29.842.418 casos desde o início da pandemia.



Nesse período, o número de mortes confirmadas foi de 117, totalizando 658.879 óbitos decorrentes da doença. Os dados foram divulgados no painel atualizado diariamente pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

A média móvel de casos nos últimos sete dias ficou em 30.276. Já a média de óbitos, é de 239.



Em relação aos casos confirmados da Covid-19, São Paulo lidera com mais de 5 milhões. Minas Gerais, com 3,3 milhões, e Paraná, com 2,4 milhões de casos, aparecem na sequência.

O Instituto Johns Hopkins contabiliza 480.604.673 casos de covid-19 em todo o mundo e 6.122.805 mortes. Os Estados Unidos, Brasil e Índia são os países mais afetados pela doença.



