Publicado 30/03/2022 08:09 | Atualizado 30/03/2022 08:11

"Para todos que estão mandando mensagens, quero agradecer o carinho, o respeito e a preocupação. Minha família está bem. É uma situação chata, que entristece a gente. A gente tem que ser grato a Deus porque não aconteceu nada com a integridade física deles. É só Deus pra cuidar do coraçãozinho agora. Mas o importante é que está todo mundo bem", comentou ela.

Entenda

Três bandidos invadiram a casa dos pais da cantora Naiara Azevedo e os fizeram de reféns. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (29), no município de Farol, no Paraná. As informações foram reveladas pelo colunista do Metrópoles, Leo Dias.

De acordo com a publicação, o assalto aconteceu por volta das 6h e, ao todo, os parentes de Naiara ficaram cerca de duas horas nas mãos dos criminosos. Ainda segundo o colunista, a mãe da cantora acordou para fazer o café da manhã e se deparou com os três homens dentro de sua casa. Em seguida, a irmã de Naiara teria acordado com o barulho e foi verificar o que estava acontecendo. Ela teria dado um soco em um dos assaltantes, mas foi dominada em seguida.

Segundo um familiar da sertaneja, duas caminhonetes foram roubadas, uma Amarok V6 e uma S10.