Naiara Azevedo - João Cotta / TV Globo

Publicado 29/03/2022 20:52 | Atualizado 29/03/2022 20:55

Curitiba - Três bandidos invadiram a casa dos pais da cantora Naiara Azevedo e os fizeram de reféns. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (29), no município de Farol, no Paraná. As informações foram reveladas pelo colunista do Metrópoles, Leo Dias.

De acordo com a publicação, o assalto aconteceu por volta das 6h e, ao todo, os parentes de Naiara ficaram cerca de duas horas nas mãos dos criminosos.

Ainda segundo o colunista, a mãe da cantora acordou para fazer o café da manhã e se deparou com os três homens dentro de sua casa. Em seguida, a irmã de Naiara teria acordado com o barulho e foi verificar o que estava acontecendo. Ela teria dado um soco em um dos assaltantes, mas foi dominada em seguida. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo um familiar da sertaneja, duas caminhonetes foram roubadas, uma Amarok V6 e uma S10. Naiara Azevedo ainda não se pronunciou sobre o caso.