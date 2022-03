Reunião de condomínio de policiais termina em pancadaria e ameaça de morte - Reprodução

Publicado 29/03/2022 20:33

Belo Horizonte - A reunião de condomínio de um conjuto habitado por policiais militares terminou em briga e ameaças de morte. O caso aconteceu no bairro Parque Jardim Maria José, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, no domingo (27).



De acordo com a Polícia Militar, o tumulto começou após um PM não concordar com a decisão da votação sobre a prestação de contas e o rateio das próximas obras do condomínio. Após ser informado sobre o resultado e de que ele não cumpria os requisitos para votar na assembleia, o homem começou a xingar todos os presentes na reunião, iniciando a confusão.

Nas imagens, é possível ver dois homens, apontados como PM e seu o filho, agredidando os moradores e cadeiras sendo arremessadas por quem estava no local. Ainda segundo a corporação, após a briga, o agressor e o filho deixaram o local dizendo que iriam em casa para buscar uma arma de fogo.

Um dos moradores agredidos sofreu hematomas no rosto e o outro teve cortes na cabeça, ombro e pescoço. Ambos recusaram atendimento médico. Além disso, um retroprojetor foi danificado durante a briga.



A polícia foi acioanda, mas o PM e o filho não foram encontrados.

Assista: