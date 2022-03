assédio em mercado no Ceará - Reprodução

Publicado 29/03/2022 17:35

Imagens que circulam na internet flagram o momento em que um cabo da Polícia Militar paraibana encosta na região íntima de uma mulher em supermercado de Mauriti, município que fica a 490 quilômetros de Fortaleza. A vítima, que não teve identidade revelada, carregava uma cesta de compras e estava parada ao lado de outra mulher. Elas estavam em frente à sessão de frios do estabelecimento no instante em que o policial à paisana caminhou, encostou e passou a mão nela. Ele foi preso acusado de importunação sexual, mas a Justiça concedeu liberdade provisória.





No vídeo captado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, é possível notar que a mulher se assustou com a conduta do homem, que seguiu normalmente após assediar a jovem. Alguns segundos depois, ele pega uma cesta, olha para a vítima e diz algo não identificado. O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 25.



De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará, o cabo foi capturado em frente uma agência bancária, localizada no centro da cidade. A vítima e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Brejo Santo. O crime de importunação sexual é caracterizado como um ato libidinoso praticado contra outra pessoa na presença de alguém de forma não consensual. Se condenado, o policial pode pegar uma pena de até cinco anos.