Cerca de 104 mil jovens com 16 e 17 anos emitiram o título de eleitor entre janeiro e fevereiroAgência Brasil

Publicado 29/03/2022 16:59

Mais de 104 mil jovens entre 16 e 17 anos emitiram o título de eleitor entre janeiro e fevereiro de 2022. Neste mês, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) intensificou os esforços para incentivar a emissão do título nesta faixa etária, com a campanha da Semana do Jovem Eleitor.

Entre os dias 14 e 18, foram registrados mais de 96 mil novos títulos em todo o Brasil e no exterior, 60 mil de eleitores menores de idade. O movimento de conscientização contou com o uso intenso de redes sociais e teve apoio de artistas e influenciadores digitais.

Segundo o TSE, mais de 854 mil novos documentos foram emitidos este ano entre o público jovem. Ao todo, 469 mil dos novos eleitores são mulheres (54,9%) e 385 mil são homens (45,1%). Os dados somam todos os números até esta segunda-feira, 28.

A maior parte dessas pessoas tem 18 anos, com 358 mil (41,9%) títulos emitidos, seguido dos jovens de 17 anos, com 300 mil (35,2%). A sequência é completada com os adolescentes de 16 anos, com 165 mil (19,3%), e os de 15, com 30 mil (3,6%).

Os eleitores com voto facultativo representam a maioria dos novos eleitores, com 496 mil títulos (58,1%).

Ao longo de 2021, o TSE registrou 1,5 milhão de novos sufragistas jovens entre 15 e 18 anos, ante 1,3 milhão em 2020.

O prazo para tirar o título pela primeira vez ou regularizar pendências vai até o dia 4 de maio. Os jovens que completam 16 anos até 2 de outubro já estão aptos a solicitar o documento.