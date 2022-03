Tornozelo do Triatleta Tiago - reprodução

Publicado 29/03/2022 19:41

Tiago Ferranti Belloube, triatleta de 41 anos foi atacado, no domingo, 27, por vários cães da raça pitbull e levou mais de 50 mordidas durante um treino de corrida, em Leme (SP). A vítima sofreu diversos ferimentos e foi socorrido para a Santa Casa, onde permanece internado nesta terça-feira, 29.

A esposa de Tiago registrou um boletim de ocorrência. O tutor dos cães não foi localizado.

Segundo Vivian Ramos Carvalho dos Santos, o marido saiu para correr pela Estrada Municipal Luiz Fernando Marchi e, por volta das 9h30, entre seis e sete cães saíram de um canavial e atacaram o triatleta, perto do Jardim Nova Leme.

"Ele contou que estava exausto, não aguentava mais o tanto que teve que lutar para conter os animais. Ele falou que enfiava os dedos na boca e nos olhos dos cães, não tinha o que fazer os cachorros pararem", disse a esposa.

O marido contou a ela que, sem forças, caiu duas vezes. Um veículo que passava pelo local no momento do ataque parou, mas o motorista não conseguiu sair do carro para ajudar devido à agressividade dos cães.



Outro motorista que dirigia uma Saveiro parou, e o triatleta conseguiu pular dentro da caçamba. Dali ele foi levado direto para a Santa Casa.



Danos sofridos

Segundo Vivian, o marido sofreu dilacerações nos membros inferiores e superiores. A maior parte das mordidas foi no tornozelo e panturrilha da perna direita, no braço direito, cotovelo e nas costas. Parte do tendão do pé direito foi rompido, segundo consta no boletim de ocorrência.



“Os médicos falaram que já seria difícil sobreviver ao ataque de um cão. Com sete, foi por Deus ele ter sobrevivido”, disse a mulher.

Tiago, se recupera bem e continua internado para realizar uma bateria de exames. O objetivo agora é evitar uma infecção.