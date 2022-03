Luciano Hang - Leopoldo Silva/Agência Senado

Luciano Hang Leopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 30/03/2022 16:32

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, afirmou durante transmissão ao vivo no instagram, nesta quarta-feira, 30, que não será candidato ao Senado pelo estado de Santa Catarina.

"Meu partido é o Brasil. Continuarei trabalhando para mudar o Brasil, mas não serei político. Tenho certeza que as pessoas vão me entender, eu vi muitos comentários (de pessoas) querendo que eu seja senador, mas eu tenho que, realmente, pensar um pouco na minha família e nas 22 mil famílias que dependem de mim", afirmou Hang, que é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) no meio empresarial.



"Se eu fosse pensar em mim e na minha família eu ficaria de boca calada, em cima do muro e atrás do poste. Meu grande legado hoje é ajudar o povo brasileiro", acrescentou.

Desde o ano passado, o empresário vem sendo sondado por partidos para concorrer ao Senado, onde aparecia bem posicionado entre a concorrência, segundo as pesquisas eleitorais.

Hang também foi cotado como vice em chapas para o governo do estado com o atual prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), ou com o senador Jorginho Mello (PL).

Em novembro, o empresário chegou a dizer que tinha vontade de se candidatar devido aos "candidatos ruins" disponíveis, mas que decidiria seu futuro político até abril. Na ocasião, afirmou até que poderia apoiar o ex-ministro Sergio Moro (PODE) nas eleições deste ano por ele ter feito um "grande trabalho no Brasil", em referência à Operação Lava Jato.