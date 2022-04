Eduardo Bolsonaro e Miriam Leitão - Reprodução Instagram/Divulgação Globo

Publicado 04/04/2022 14:34 | Atualizado 04/04/2022 14:42

São Paulo - Diversos parlamentares e personalidades repudiaram a fala do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com relação à tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar (1964-1985). Os politicos e famosos utilizaram as redes sociais para se manifestarem sobre o caso. Além disso, o PSOl afirmou que entrará com um pedido de cassação de mandato do filho do presidente Jair Bolsonaro.