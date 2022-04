Campanha começa nesta segunda - Foto: Gilberto Marques.

Publicado 04/04/2022 09:41

Brasília - O Ministério da Saúde pretende vacinar 76,5 milhões de pessoas contra a gripe até o dia 3 de junho. A campanha nacional de imunização contra a gripe começou nesta segunda-feira e segundo a pasta, 80 milhões de doses da vacina Influenza trivalente estarão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Os imunizantes foram produzidos pelo Instituto Butantan e é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

De acordo com a pasta, é de suma importância vacinar os grupos prioritários para evitar surtos da doença e assim, uma superlotação do sistema de saúde. A primeira etapa da campanha começa hoje e vai até dia 2 de maio e tem como foco os idosos de 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A segunda vai de 3 de maio a 3 de junho. Confira o público-alvo:

Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; membros de forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa e pessoas privadas de liberdade.

Criança de 6 meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza ao longo da vida, deve tomar apenas uma dose em 2022. Para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda aplicação da vacina contra gripe para 30 dias após a primeira dose.