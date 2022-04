Benedita completa 80 anos em abril de 2022 - Divulgação

Publicado 02/04/2022 21:48 | Atualizado 02/04/2022 22:03

Rio - O filho da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) morreu, na noite deste sábado (2), vítima de um câncer. Pedro Paulo Souza e Silva, 58 anos, lutava contra a doença há dois anos. A informação foi divulgada nas redes sociais oficiais de Benedita.



"O mandato da deputada federal Benedita da Silva comunica o falecimento, no início da noite deste sábado, 02/02/2022, de Pedro Paulo Sousa Silva, filho da parlamentar, que, há dois anos, lutava contra um câncer. Pedro Paulo, chamado carinhosamente de Leleco pela família e amigos, tinha 58 anos e deixa esposa e dois filhos", diz o comunicado.

Nosso carinho e solidariedade à querida @dasilvabenedita pela perda de seu filho, Leleco. Que a família se reconforte e atravesse esse momento de dor. — Talíria Petrone (@taliriapetrone) April 3, 2022

Deixo meu carinho e abraço forte na companheira de luta @dasilvabenedita que acaba de perder seu filho, Leleco. Solidariedade aos amigos e familiares. — Renata Souza (@renatasouzario) April 3, 2022

Minha solidariedade à minha querida amiga @dasilvabenedita que perdeu hoje seu filho, de 58 anos, que há dois anos, lutava contra um câncer. Nossos pensamentos estão contigo e com toda sua família neste momento, amiga amada. — Maria do Rosário (@mariadorosario) April 3, 2022

Pedro Paulo era fruto do casamento de Bendita com Nilton Aldano da Silva, que morreu no início dos anos 1980. O casal teve outra filha, Nilcéa Sousa da Silva Aldano. Ainda não há informações sobre o velório e enterro.