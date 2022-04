FILES) In this file photo taken on March 3, 2022, Brazilian President Jair Bolsonaro gestures during the commemoration of the Rare Disease Day at Planalto Palace in Brasilia. Brazilian President Jair Bolsonaro was admitted to a military hospital in Brasilia late on March 28, 2022, to undergo tests after feeling unwell, local press reported. Sergio Lima / AFP - Sergio Lima / AFP

Publicado 02/04/2022 11:24 | Atualizado 02/04/2022 12:39

O jornalista Silvio Costa, editor do site Congresso em Foco, foi surpreendido pela presença de policiais em sua casa, enquanto celebrava seu aniversário nesta sexta-feira, 1, após seus convidados gritarem "Fora Bolsonaro". A festa acontecia em um prédio do Noroeste, região administrativa de Brasília.

Moradores de um prédio vizinho, acionaram a polícia com o pretexto de que a ordem pública estava sob ameaça. Policiais do 3º Batalhão Militar foram despachados para o local. Informação foi revelada pelo jornalista Ricardo Noblat do site Metrópoles.

"Todas as pessoas têm o direito de se manifestar, independentemente de posição política", afirmou Costa. Logo após, o Sargento que comandava a operação comunicou que o aniversariante seria levado para depor na delegacia mais próxima.

Costa assinou um termo se comprometendo a depor neste sábado, 2, e liberado em seguida.