Publicado 02/04/2022 20:02

Brasília - Com o prazo final da janela partidária para a mudança por parte dos deputados, concluído na noite de sexta-feira, 1º, o Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro, se tornou a legenda com a maior composição na Câmara, com 73 parlamentares. Antes da janela, eram 42. Neste sábado, 2, é o limite para outros candidatos estarem filiados.



Ao menos 125 deputados federais, dos 513, mudaram de legenda durante a janela partidária até as 19h30 dessa sexta-feira. Grande parte dos novos deputados do PL veio do União Brasil, partido criado com a fusão do PSL e DEM. Antes da janela partidária, o União contava com 81 deputados, mas agora está com 53 – um a menos que o PT. Outros partidos que cresceram foram o PP, atualmente com 49 deputados, e o Republicanos, com 44.



O Partido dos Trabalhadores (PT), do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é o segundo maior da Câmara, com 56 integrantes até o momento. O Progressistas (PP) está em terceiro lugar, com 50.



Desde o início da legislatura até o momento, 105 deputados trocaram de partido. O número é menor em comparação com a legislatura passada, quando 154 deputados mudaram de sigla no mesmo intervalo de tempo (entre 1º de fevereiro de 2015 e 31 de março de 2018). No entanto, mais trocas e filiações ainda podem ser registradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, e depois comunicadas à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.





*Com informações da Agência Câmara de Notícias