Publicado 02/04/2022 10:21 | Atualizado 02/04/2022 10:21

Rio - Condutor de uma ambulância particular, Rafael da Silva Teixeira ajudou no momento do resgate de Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro na noite de quinta-feira, em São Paulo. Em entrevista à 'Quem', nesta sexta-feira, ele deu detalhes dos primeiros socorros do ex-BBB e contou que o modelo não conseguia falar e nem se mexer.

"Como eu era a única ambulância trafegando na Marginal Pinheiros, a gente para para prestar serviço até chegar o SAMU ou o resgate. Ele (Rodrigo) não falou nada. Ele estava tentando reagir, mas não estava falando", afirmou.

Em seguida, Rafael esclareceu que o modelo não foi arremessado para fora do veículo. "Ele estava dentro do veículo, de joelhos atrás do banco. Ele não estava falando. Tentando se mover, se levantar, mas não conseguia. Só tinha eu e um técnico, não tínhamos o equipamento apropriado. Só fiz os primeiros socorros."





