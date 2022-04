TSE e Kwai lançam conteúdo para enfrentamento da desinformação - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 04/04/2022 18:14 | Atualizado 04/04/2022 18:19

Brasília - O Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estreia nesta segunda-feira (4) uma página especial na plataforma com uma série de conteúdos que tem como objetivo ampliar o enfrentamento da desinformação eleitoral no ambiente digital.

A iniciativa é parte das ações para o Mês do Combate à Desinformação e a primeira realizada dentro do acordo do Kwai com o TSE para manter a integridade do processo eleitoral no Brasil.

Na plataforma, serão publicados conteúdos com informações relacionadas às eleições e que vão explicar e desmistificar temas como fraudes na urna eletrônica, votos em branco e nulos, remuneração para a atuação de mesários e acesso à documentação eleitoral, entre outros assuntos.

Na campanha de combate à desinformação, o TSE e parceiros de notícias do Kwai vão demonstrar, por meio de vídeos, o que é fato e o que é boato sobre as eleições e a Justiça Eleitoral, bem como apresentar aos usuários diversas informações úteis sobre o processo eleitoral.

Os vídeos também darão dicas a quem acessa o conteúdo, para que possam aprender a identificar notícias falsas e tirar as principais dúvidas com fontes confiáveis sobre o tema.

O usuário também poderá interagir com as postagens, sugerindo dicas que auxiliem na busca da informação correta sobre o processo eleitoral, utilizando a hashtag #FatoOuBoato. Além disso, a plataforma vai disponibilizar ferramentas que encaminham a páginas de checagem de informações e da Justiça Eleitoral.