Bolsonaro diz que licitação 'nem foi feita ainda' sobre compra superfaturada de ônibus

Durante evento com empresários no Rio, o presidente minimizou a denúncia de que um pregão bilionário do FNDE prevê a compra de ônibus escolares com preços inflados

Publicado 04/04/2022 19:41 | Atualizado há 2 horas