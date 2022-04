Leque de ações que o Twitter divulgou está previsto em um memorando de entendimento firmado entre a empresa e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em fevereiro - AFP

Com menos de seis meses para a realização do primeiro turno das eleições, o Twitter anunciou nesta segunda-feira (4) novas iniciativas para fazer com que sejam veiculadas informações seguras e corretas sobre o pleito, em conformidade com as normas que regem o processo eleitoral e a atuação da Justiça Eleitoral brasileira.



O leque de ações que a rede social divulgou está previsto em um memorando de entendimento firmado entre a empresa e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em fevereiro, visando à coordenação de esforços no combate à disseminação de desinformação no processo eleitoral de 2022.



A parceria, que deve vigorar até o dia 31 de dezembro deste ano, tem como objetivo o enfrentamento da desinformação divulgada contra o processo eleitoral, principalmente para garantir a legitimidade e a integridade das eleições que serão realizadas no dia 2 de outubro.



No anúncio feito nesta segunda, o Twitter destaca as principais ações para facilitar o acesso a informações confiáveis e que proporcionarão às pessoas mais recursos para consultar as políticas da plataforma, bem como para identificar perfis de instituições, partidos políticos, candidatas e candidatos das eleições.



Desde o início da parceria com o TSE, foi ativada no Twitter uma funcionalidade que faz com que o primeiro resultado de buscas por termos relacionados às eleições seja uma notificação com um link para o perfil da Corte Eleitoral na plataforma (@TSEjusBR) e a página do órgão, ou Moments, com dados úteis sobre o processo eleitoral, como: mais informações e contexto sobre urnas eletrônicas; e aviso sobre como tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor.



Entre as novidades implementadas pela plataforma, estão a incorporação de etiquetas de identificação em contas de candidatas e candidatos, de uma seção no Twitter dedicada a informações relevantes e confiáveis sobre as eleições e de conteúdos especiais de curadoria.



Também foi lançada uma página específica sobre eleições no Brasil, na Central de Ajuda do Twitter, e o detalhamento da Política de Integridade Cívica do Twitter, que estabelece a proibição do uso dos serviços da plataforma digital para manipular e interferir nas eleições ou em outros atos cívicos.

Além disso, o Twitter informou que dará sequência às parcerias com autoridades eleitorais, como o TSE, e com organizações da sociedade civil para desenvolver iniciativas de educação para lidar com a desinformação e fazer o uso seguro das informações da rede social.



O microblog menciona ainda as ações de treinamento junto aos trabalhadores do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para garantir o entendimento das funcionalidades e das ferramentas do Twitter.



Por fim, a rede social destaca que o TSE tem um canal direto e permanente de contato com os representantes da empresa para discutir iniciativas e melhores práticas que ajudem a proteger a integridade das eleições brasileiras.

Em reunião por videoconferência com representantes da plataforma de vídeos YouTube, nesta segunda-feira (4), o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, reforçou a importância de parcerias já firmadas com a Corte para garantir o exercício da democracia e a integridade do processo eleitoral no Brasil.



No encontro, que teve a participação do diretor de Produtos do YouTube, Neal Mohan, o ministro destacou a preocupação da Justiça Eleitoral com a segurança cibernética e com a manutenção da integridade física e institucional de quem promove as eleições no país. Fachin também fez questão de valorizar as parcerias com plataformas globais de comunicação digital e as políticas que ajudam “a defender a democracia e preservar uma sociedade livre e aberta”.



O representante do YouTube assegurou ao presidente do TSE que as políticas de privacidade da plataforma têm como prioridade “garantir a integridade das eleições no Brasil, assumindo a responsabilidade de manter um processo eleitoral justo”.



Neal Mohan ressaltou que o aprendizado em outros pleitos eleitorais, como nos Estados Unidos e nos países europeus, ajudará a ampliar as ações de combate à desinformação e aos discursos de ódio, principalmente. Ele afirmou que “conteúdos enganosos, que violem a política de ação do YouTube, serão automaticamente removidos”.

Para o presidente do TSE, o cenário pós-eleitoral também preocupa e, dessa forma, é interessante que as empresas digitais mantenham as políticas de apoio à democracia e de enfrentamento das fake news mesmo após as eleições.



O representante do YouTube informou que a plataforma já aplica ações permanentes de combate à desinformação, com vídeos – como os postados no canal do TSE – e encaminhamento a links parceiros, para que os usuários tenham acesso a informações precisas e corretas sobre o processo eleitoral brasileiro.