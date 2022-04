Logradouro

Complemento

Bairro

Matéria Salva! Agora você pode ler esta notícia off-line Matéria removida da seção links salvos

Faça login para continuar E-mail mudar Senha Esqueceu sua senha? Ou use sua rede social Entrar com Google Nao possui conta? Cadastre-se Cadastre-se Pelas redes sociais Entrar com Google Ou use o formulário Nome completo* E-mail* Senha* Confirmar senha* Telefone Confimar os termos de uso Voltar a lista de planos Endereço Cep* Número* Verificar Modificar Endereço Logradouro Complemento Bairro Cidade Indique o local ou como deseja que o jornal seja entregue* Que pena! Ainda não é possivel realizar a entrega do jornal O Dia em seu endereço. Se preferir, você pode voltar e escolher nosso plano de acesso digital. Pagamento Número do cartão* Validade* (MM/AA) CVV* CPF* CEP* Telefone Recupere sua senha E-mail Parabéns! Você finalizou o seu cadastro. Fique de olho! Um e-mail de confirmação será enviado para sua caixa de mensagens.

Comunicar erro Em casos de erros de português ou de informações sobre este conteúdo, por favor, nos informe: Nome completo* E-mail* Descrição do erro* Enviar

\/2021\/07\/08\/100x100\/1_whatsapp_image_2021_07_08_at_09_44_43-22366054.jpeg","email":"mailto: [email protected] "}],"headline":"Motorista de app que se envolveu no acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi presta depoimento à polícia","alternativeHeadline":" Kaique Faustino Reis chegou quase às 11h ao 51º Distrito Policial (DP), Butantã, acompanhado de dois advogados","description":" Kaique Faustino Reis chegou quase às 11h ao 51º Distrito Policial (DP), Butantã, acompanhado de dois advogados","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/brasil\/2022\/04\/6374181-motorista-de-app-que-se-envolveu-no-acidente-do-ex-bbb-rodrigo-mussi-presta-depoimento-a-policia.html ","articleBody":"São Paulo - O motorista de aplicativo de transporte que se envolveu no acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi, de 38 anos, prestou depoimento à polícia nesta terça-feira, 5. Kaique Faustino Reis chegou quase às 11h ao 51º Distrito Policial (DP), Butantã, acompanhado de dois advogados. O depoimento levou cerca de 2h30 de duração. Na sexta-feira, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. De acordo com a secretaria, o motorista do veículo e do caminhão foram ouvidos e submetidos ao teste do bafômetro, que resultou negativo para ambos. No boletim de ocorrência, Kaique admitiu que dormiu no volante antes do acidente. Naquela noite, ele havia começado a trabalhar às 22h de quarta-feira. O ex-BBB está internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e seu estado é \\\"delicado\\\". Entenda o acidente Na madrugada de quinta-feira passada, Rodrigo pediu um carro de aplicativo em Osasco, próximo à região da estação de trem Presidente Altino, para o sentido bairro da Consolação, por volta de 1h30 da manhã. O acidente ocorreu enquanto o veículo transitava pela Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, a 800 metros da Ponte Eusébio Matoso. O motorista acabou perdendo o controle do carro e bateu na traseira de um caminhão graneleiro, que transportava soja. Kaique estava com o cinto de segurança e por conta disso, teve ferimentos leves. Já o ex-BBB, não utilizava o aparato de segurança, e com o impacto, foi arremessado do banco de trás para parte da frente do veículo. Rodrigo foi socorrido com múltiplas fraturas e levado até o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. No centro médico, foi confirmado que ele sofreu um traumatismo craniano e possuía outros ferimentos graves pelo corpo. Durante a madrugada, o ex-BBB passou por uma cirurgia na perna e na cabeça e foi colocado em observação por 48 horas. Nesta terça-feira, 5, o irmão de Rodrigo, Diogo, expressou o otimismo ao atualizar o estado de saúde do irmão. \\\"O estado do Rodrigo ainda é grave e exige muitos cuidados. Cada minuto é uma vitória. Ele está bem agitado, se mexendo bastante, conforme diminuem a sedação. Até apertou meu dedo\\\", revelou. Com bom humor, o advogado completou: \\\"Consigo vê-lo saindo do hospital andando. Tem uma força absurda! Ah, falei pra ele que o São Paulo foi campeão!\\\".","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/brasil\/2022\/04\/6374181-motorista-de-app-que-se-envolveu-no-acidente-do-ex-bbb-rodrigo-mussi-presta-depoimento-a-policia.html","keywords":"brasil, rodrigo mussi, depoimento, motorista, aplicativo","articleSection":"Brasil","isAccessibleForFree":true,"image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2022\/04\/05\/1200x750\/1_sem_titulo-24795155.jpg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2022-04-05T14:28:18-03:00","dateModified":"2022-04-05T14:28:18-03:00"}