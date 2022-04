Vacina da Janssen é baseada em um vetor de adenovírus sorotipo 26 (Ad26.COV2.S) - AFP

Publicado 05/04/2022 11:55 | Atualizado 05/04/2022 11:56

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta terça-feira, 5, o registro definitivo da vacina contra covid-19 da empresa Janssen-Cilag. O imunizante já estava autorizado para uso emergencial desde o dia 31 de março do ano passado. Além de contemplar a imunização primária, o registro inclui a aprovação da dose de reforço.



Gustavo Mendes, responsável pela Gerência-Geral de Medicamentos e Insumos Biológicos da Anvisa, explica que o registro representa o padrão ouro de avaliação de um medicamento: "É a consolidação da análise dos melhores dados disponíveis e de forma completa, com informações mais robustas dos estudos de qualidade, eficácia e segurança, bem como do plano de mitigação dos riscos e da adoção das medidas de monitoramento. Com o registro, a população recebe um atestado de que o produto passou por exigências comparáveis às das melhores agências reguladoras do mundo", afirma o especialista.

Sobre o imunizante

A vacina da Janssen é baseada em um vetor de adenovírus sorotipo 26 (Ad26.COV2.S). É indicada para imunização ativa para prevenir a covid-19 causada por SARS-CoV-2 em pessoas com 18 anos de idade ou mais.



O imunizante é aplicado em dose única de 0,5ml para imunização primária. Adicionalmente, uma dose de reforço de 0,5 ml da vacina covid-19 (recombinante) pode ser administrada pelo menos 2 meses após a primeira dose.



A vacina também pode ser administrada como uma dose de reforço heteróloga (de vacina diferente), para pessoas que concluíram a vacinação primária com uma vacina de tecnologia mRNA. Atualmente, a única vacina de mRNA aprovada no Brasil é a vacina da Pfizer. Nesse caso, o intervalo para a dose de reforço é igual ao autorizado para a vacina utilizada na vacinação primária.



O prazo de validade do produto é de 24 meses, a contar da data da sua fabricação, quando armazenado em temperatura -25°C a -15°C. Após o descongelamento, a vacina deve ser conservada sob refrigeração à temperatura de 2°C a 8°C. Nesta condição, a vacina possui validade de seis meses.